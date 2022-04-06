Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Російські війська завдали ракетного удару по Вінниччині.

Про це у Telegram повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Є ракетний удар по Вінниччині. Але звертаюсь до усіх: не допомагайте ворогу. Не публікуйте у соцмережах – де і куди впала ракета, не поширюйте фото та відео", - заявив він.

Борзов додав, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Рятувальні служби працюють на місці.

Голова ОВА закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не торкатися підозрілих предметів, уламків.

"Якщо ви знайшли підозрілій предмет – не підходьте та не чіпайте. Телефонуйте на 101 або 102. Випадки таких знахідок почастішали", - підкреслив Борзов.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Одесу, Житомир, Суми та Херсон. Українські війська давали гідну відсіч ворогові.

Наприкінці березня стало відомо, що Росія відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей й має проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

В Генштабі Збройних сил України вважають, що "відведенням" військ супротивник хоче створити помилкову ілюзію щодо відмови від задуму оточити Київ.

Зокрема, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у зверненні, яке опубліковане 4 квітня у Facebook, що ворог відступає на Чернігівщині та Сумщині, щоб перегрупувати сили та змінити напрямок ударів.

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