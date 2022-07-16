Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов зазначає, що вже немає осіб, які вважаються безвісти зниклими після ракетного обстрілу Вінниці.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"...Завтра будуть прощання - у Вінниці і в області. Безвісти зниклих на сьогодні немає. Завершили розбирати завали", - зазначив Борзов.
Він нагадав, що в лікарнях продовжують лікування 68 постраждалих. З них у важкому стані - 14 та 4 - у критичному.
Нагадаємо, 14 липня російські загарбники вдарили по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з акваторії Чорного моря.
16 липня Сергій Борзов повідомив, що у лікарні померла ще одна постраждала внаслідок ударів російських військових по Вінниці.
"24 загиблих… На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні - 85% опіків", - зазначив він.
Борзов також додав, що чотирьох людей продовжують шукати як зниклих безвісти.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Зухвалий акт російського терору": Зеленський відреагував на смертоносний обстріл Вінниці
- Ракетний удар по Вінниці сьогодні: у МВС розповіли про можливих навідників
- "Особливо ласа мішень": розкрито наслідки вчорашніх ударів росіян по Краматорську (фото)