Із загиблими у результаті ворожого обстрілу прощатимуться 17 липня.

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов зазначає, що вже немає осіб, які вважаються безвісти зниклими після ракетного обстрілу Вінниці.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"...Завтра будуть прощання - у Вінниці і в області. Безвісти зниклих на сьогодні немає. Завершили розбирати завали", - зазначив Борзов.

Він нагадав, що в лікарнях продовжують лікування 68 постраждалих. З них у важкому стані - 14 та 4 - у критичному.

Нагадаємо, 14 липня російські загарбники вдарили по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з акваторії Чорного моря.

16 липня Сергій Борзов повідомив, що у лікарні померла ще одна постраждала внаслідок ударів російських військових по Вінниці.

"24 загиблих… На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні - 85% опіків", - зазначив він.

Борзов також додав, що чотирьох людей продовжують шукати як зниклих безвісти.

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