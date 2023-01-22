Навіть Міноборони РФ не стало повторювати заяву місцевого гауляйтера Рогова.

Окупаційна "влада" Запорізької області вигадали захоплення "значної території" регіону.

До таких висновків прийшли аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW), які проаналізували заяви колаборанта Володимира Рогова.

"Доступні дані з відкритих джерел станом на 21 січня вказують на те, що заяви російського окупаційного чиновника Володимира Рогова від 20 січня про захоплення великої території, ймовірно, є частиною російської інформаційної операції. Міноборони Росії не стверджувало, що російські війська захопили нову територію в Запорізькій області 21 січня, натомість стверджувало, що невказані підрозділи Східного військового округу Росії зайняли невказані позиції на більш "вигідних напрямках" у Запорізькій області. Це підриває заяви про значні територіальні надбання, оскільки МО, ймовірно, повторило б твердження Рогова, якби вважало його твердження правдоподібними", – йдеться у звіті.

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Аналітики зауважують, що офіційні українські джерела інформували про обстріл росіянами районів населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка і Білогір'я, які, за твердженням Рогова, були захоплені російськими військами 20 січня.

"ISW не виявила жодних доказів, що підтверджують заяву Рогова. Рогов, ймовірно, проводить власну інформаційну операцію зі штучного перебільшення військових успіхів Росії в Запорізькій області", - констатують аналітики.

Ситуація на Запорізькому напрямку

З початку повномасштабної війни проти України Росія захопила більш як половину території Запорізької області. Протягом останніх тижнів окупанти заявляють про наміри просуватися в регіоні і захопити область повністю.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни зауважували, що РФ готується тут до довгострокової оборони. Канадська розвідка теж підтверджує, що війська РФ на цьому напрямку зосереджені на будівництві фортифікаційних споруд.

Народний депутат України, полковник СБУ Роман Костенко заявляв, що Запорізький напрямок став ключовим для ЗСУ, і тому ворог накопичує тут живу силу і техніку. У британській військовій розвідці зазначали, що на цьому напрямку і Україна, і Росія уникають будь-яких зусиль з широкомасштабного наступу і проводять обміни артилерійськими ударами.

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