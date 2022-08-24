Станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях знаходяться 315 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

На Миколаївщині вночі окупанти нанесли серйозного удару по м. Новий Буг, поранено 7 людей, з них дві дитини.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram.

"Вночі окупанти завдали серйозного удару по м. Новий Буг. Зафіксовані влучання в житлові будинки. За попередньою інформацією, поранення отримало 7 людей, з них 2 - діти", - повідомила вона.

Також зазначила, що під удари потрапили населені пункти Баштанського району. "Обстріли зафіксовані у Баштанській, Широківській, Новобугській та Березнегуватській громадах. Зафіксовані пошкодженння та руйнування житлових будинків", - написала Замазєєва.

Вона зазначає, що станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях знаходяться 315 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 77 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Як повідомляв УНІАН, протягом цієї ночі російські окупанти двічі обстріляли Запоріжжя. Внаслідок обстрілів наразі відомо про шість багатоквартирних будинків, в яких повилітали шибки та є зруйновані віконні рами.

Також росіяни вночі активно обстрілювали Дніпропетровщину. Зокрема, у Марганці поранено двох людей.

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