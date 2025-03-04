Росіяни заявили про масовану атаку БПЛА на Чортківський район.

Цієї ночі безпілотні літальні апарати атакували щонайменше дві нафтобази на території Російської Федерації, повідомляють у мережі.

Російські Telegram-канали та ЗМІ писали про вибухи у Чортківському районі та місті Новошахтинськ, що у Ростовській області. Крім того, під ударом безпілотних літальних апаратів міг опинитися один з нафтопереробних заводів у Сизрані.

Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар спочатку заявляв, що російська протиповітряна оборона відбила дронову атаку біля міста Новошахтинськ, нібито обійшлося без постраждалих і руйнувань.

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Однак вже згодом він повідомив про загоряння на нафтопроводі у Чортківському районі та складу на території промоб'єкта в селі Сохранівка:

"На місце виїхали чергові екстрені служби. Персонал евакуйовано. Попередньо, постраждалих немає. Інформація уточнюється".

Атаки дронів на російські НПЗ

Як відомо, нафтопереробна галузь є однією з ключових для економіки РФ, оскільки доходи від експорту нафти та нафтопродуктів фінансують військові дії. Ураження НПЗ зменшує можливості Росії отримувати прибутки, необхідні для ведення війни.

Крім того, російська армія залежить від внутрішнього виробництва пального. Ураження НПЗ може створити дефіцит пального для військової техніки, особливо на фронті.

Вчора росіяни повідомляли про атаку дронів на нафтопереробний об'єкт в місті Уфа. Вибух, що пролунав, деякі містяни порівняли із землетрусом.

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