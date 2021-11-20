Представники американської розвідки попереджають європейських партнерів, що залишається обмаль часу, щоби встигнути завадити намірам Росії щодо повномасштабного вторгнення на територію України.
Про це пише The New York Times з посиланням на американських та європейських чиновників.
Таким чином Сполучені Штати підштовхують європейські країни до співробітництва у розробці пакету санкції для стримування Кремля.
Офіційні особи США заявили, що Росія ще визначається, що робити з військами, зосередженими неподалік кордону з Україною, проте нарощування військових сил сприймаються Вашингтоном серйозно. І США не вважають, що цього разу, на відміну від попередньої ескалації у березні, Москва не блефує.
Читайте такожМіністр оборони розповів про "позитив" в інформації про загрозу вторгнення РосіїЗокрема, цього тижня директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс відвідувала Брюссель, щоби поінформувати послів НАТО про дані американських спецслужб щодо актуальної ситуації і можливе вторгнення РФ в Україну.
Поїздка Гейнс до Європи була давно спланованою і стосувалася багатьох питань, проте, за словами поінформованих осіб, з-поміж затверджених сторонами питань обговорювали близьку загрозу ескалації у Східній Європі і зростаючу стурбованість з приводу дій Кремля.
США і Британія переконані, що Путін розраховує отримати контроль над більшою частиною України або дестабілізувати країну, щоб встановити там проросійську владу.
Представники американської розвідки повідомили, що Путіна розчарував мирний процес, початий Францією і Німеччиною у 2014 році після анексії Криму й захоплення територій Донбасу.
Деякі колишні офіційні особи кажуть, що Путін, можливо, має намір забезпечити сухопутні шляхи між сходом України і Кримом. Американські аналітики вважають, що російський президент почне діяти найближчими місяцями.
Як писав УНІАН, голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес вніс поправку, що передбачає пакет санкцій проти вищих посадових осіб Росії, газопроводу "Північний потік-2", великих фінансових інститутів тощо на випадок повномасштабного вторгнення в Україну.
Можлива ескалація на кордоні: що відомо
Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах почали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками й ракетами, які перевозять у південні й західні регіони Росії. У США і Європі звернули увагу на це після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".
Як стверджує директор програми вивчення Росії в некомерційної аналітичної організації CNA Майкл Кофман, на супутникових знімках видно, що сили 41-ї загальновійськової армії Росії, яка базується в Новосибірську, не повернулися на місце дислокації після навчань, а з'єдналися з іншими російськими військами біля кордону з Україною.
Супутникові знімки підтверджують, що особовий склад і техніку 1-ї гвардійської танкової армії, яка базується під Москвою, теж перекинули в бік України.
У Міністерстві оборони України заперечили розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".
Згодом видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.
2 листопада у Міноборони України заявили, що Росія зосередила угрупування військ чисельністю близько 90 тисяч осіб біля кордонів України та на окупованих територіях Криму і Донбасу. Зазначається, що Міноборони уважно відстежує ситуацію, яка склалась поблизу державного кордону України з РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей. Так, факти, що надаються розвідувальними органами України, знаходять своє підтвердження під час обміну інформацією з нашими партнерами щодо безпекової ситуації довкола України.
Нагадаємо, в березні поточного року РФ значно збільшила кількість своїх військ уздовж держкордону України та на тимчасово окупованих територіях, але у квітні здійснила їх відведення. Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ нарощенням військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.
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