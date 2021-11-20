У Вашингтоні назвали кілька можливих сценаріїв розвитку подій.

Представники американської розвідки попереджають європейських партнерів, що залишається обмаль часу, щоби встигнути завадити намірам Росії щодо повномасштабного вторгнення на територію України.

Про це пише The New York Times з посиланням на американських та європейських чиновників.

Таким чином Сполучені Штати підштовхують європейські країни до співробітництва у розробці пакету санкції для стримування Кремля.

Офіційні особи США заявили, що Росія ще визначається, що робити з військами, зосередженими неподалік кордону з Україною, проте нарощування військових сил сприймаються Вашингтоном серйозно. І США не вважають, що цього разу, на відміну від попередньої ескалації у березні, Москва не блефує.

Читайте такожМіністр оборони розповів про "позитив" в інформації про загрозу вторгнення РосіїЗокрема, цього тижня директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс відвідувала Брюссель, щоби поінформувати послів НАТО про дані американських спецслужб щодо актуальної ситуації і можливе вторгнення РФ в Україну.

Поїздка Гейнс до Європи була давно спланованою і стосувалася багатьох питань, проте, за словами поінформованих осіб, з-поміж затверджених сторонами питань обговорювали близьку загрозу ескалації у Східній Європі і зростаючу стурбованість з приводу дій Кремля.

США і Британія переконані, що Путін розраховує отримати контроль над більшою частиною України або дестабілізувати країну, щоб встановити там проросійську владу.

Представники американської розвідки повідомили, що Путіна розчарував мирний процес, початий Францією і Німеччиною у 2014 році після анексії Криму й захоплення територій Донбасу.

Деякі колишні офіційні особи кажуть, що Путін, можливо, має намір забезпечити сухопутні шляхи між сходом України і Кримом. Американські аналітики вважають, що російський президент почне діяти найближчими місяцями.

Як писав УНІАН, голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес вніс поправку, що передбачає пакет санкцій проти вищих посадових осіб Росії, газопроводу "Північний потік-2", великих фінансових інститутів тощо на випадок повномасштабного вторгнення в Україну.

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах почали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками й ракетами, які перевозять у південні й західні регіони Росії. У США і Європі звернули увагу на це після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

Як стверджує директор програми вивчення Росії в некомерційної аналітичної організації CNA Майкл Кофман, на супутникових знімках видно, що сили 41-ї загальновійськової армії Росії, яка базується в Новосибірську, не повернулися на місце дислокації після навчань, а з'єдналися з іншими російськими військами біля кордону з Україною.

Супутникові знімки підтверджують, що особовий склад і техніку 1-ї гвардійської танкової армії, яка базується під Москвою, теж перекинули в бік України.

У Міністерстві оборони України заперечили розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Згодом видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

2 листопада у Міноборони України заявили, що Росія зосередила угрупування військ чисельністю близько 90 тисяч осіб біля кордонів України та на окупованих територіях Криму і Донбасу. Зазначається, що Міноборони уважно відстежує ситуацію, яка склалась поблизу державного кордону України з РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей. Так, факти, що надаються розвідувальними органами України, знаходять своє підтвердження під час обміну інформацією з нашими партнерами щодо безпекової ситуації довкола України.

Нагадаємо, в березні поточного року РФ значно збільшила кількість своїх військ уздовж держкордону України та на тимчасово окупованих територіях, але у квітні здійснила їх відведення. Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ нарощенням військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

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Автор: Яна Ставська