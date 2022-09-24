Мобілізованим особовим складом після короткої підготовки планується поповнити підрозділи окупантів, які зазнали втрат в Україні.

У населених пунктах Краснодарського краю Росії з перших годин оголошення мобілізації представники військових комісаріатів розпочали побудинкові обходи з негайним врученням повісток чоловікам призовного віку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"На території Російської Федерації тривають заходи часткової мобілізації. У зв'язку з низькими мотивацією та готовністю громадян Росії брати участь у бойових діях на території України, в населених пунктах Краснодарського краю з перших годин оголошеної мобілізації представники військових комісаріатів розпочали побудинкові обходи з негайним врученням повісток чоловікам призовного віку", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, на основних дорогах виставляються поліцейські блокпости з метою контролю переміщення чоловічого населення.

"Мобілізований особовий склад після короткої підготовки в навчальних центрах планується направляти для поповнення військових підрозділів, які зазнали численних втрат в ході війни на території України", - зазначили у Генштабі.

Мобілізація в Росії

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації в Росії можуть призвати близько 40-50 тис. резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпірування.

У британській розвідці вважають, що Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тис. військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців. Експерти зазначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Видання "Нова газета. Європа" з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 млн осіб.

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