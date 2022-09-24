Після початку часткової мобілізації в Росії повістки почали приходити і в Криму. Їх десятками роздають на підприємствах півострова.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"Ви не уявляєте, що зараз відбувається у Криму. Дуже багато повісток (десятками) вже надійшло на підприємства - заводи, хлібкомбінати тощо", - розповів підписник "СтратКому".
За його словами, росіяни вже складають легенди про HIMARS.
"Мого знайомого "ватана" забрали. Всі розмови лише про мобілізацію. Вата вже складає байки і легенди про HIMARS та розказує, як "знайомий знайомого" сидить в Херсоні і кожного дня прощається з життям", - зазначає підписник.
Він додає, що росіяни один одному в чатах надсилають інструкції як здатися у полон ЗСУ.
"Окремо наголошується, що треба заявити українським військам, що ми (кримчани) - громадяни України. Сьогодні був свідком, як чоловік ледь не віддубасив жінку, яка казала, що треба йти воювати", - заявив чоловік.
Мобілізація в Росії
21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.
Однак, за даними ЗМІ, засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє призвати 1 млн осіб.
Оголошення мобілізації в Росії викликало хвилю протестів.