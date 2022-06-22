Кирило Буданов наголосив, що про долю всіх полонених дуже добре відомо.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що наразі відомо про долю всіх полонених і найближчим часом багато хто побачить своїх близьких вдома.

Про це Буданов сказав під час інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання про долю українських полонених, зокрема, про відсутність близько місяця інформації про захисників Маріуполя.

"Ця інформація не зовсім коректна. Тому що про долю, скажімо так, майже усіх нам дуже чітко відомо. Ми займаємося їх визволенням з полону і сподіваюсь, що вже у найближчий термін багато хто побачить своїх близьких вже вдома",- акцентував Буданов.

Він додав, що про конкретну дату говорити зарано, тому що справа іде про поетапний обмін полоненими.

"Це не буде обмін за один раз на даному етапі. Це буде кілька етапів здійснено. Невеликі обміни йдуть постійно, періодично наш центр звітує про ці цифри. Найближчим часом ми сподіваємося звільнити більш-менш значну кількість наших полонених. І про це буде одразу повідомлено у ЗМІ. Чекайте та слідкуйте за цим", - зазначив Буданов.

Начальник ГУР Міноборони зауважив, що найскладніше звільнити військовослужбовців командного складу.

"Найголовніша проблема у командному складі. Те що стосується рядового складу, тут набагато легше йдуть питання. Коли йде мова про керівників підрозділів, зрозуміло - це набагато складніше. Основна частина людей знаходиться у таборі військовополонених на території населеного пункта Оленівка. Періодично певних людей звідси вивозять для проведення слідчих дій. Це все, що я можу зараз повідомити", - сказав Буданов.

Він наголосив, що про долю всіх полонених дуже добре відомо.

"Це питання завжди є на контролі і ми це відслідковуємо. І не тільки відслідковуємо, але й вживаємо заходів для їх реального повернення. Дочекайтеся трошки і я певен ви самі все побачите", - підкреслив Буданов.

Водночас, начальник Головного управління розвідки на уточнююче питання щодо точної кількості українців, які зараз знаходиться в російському полоні, та кількості полонених росіян в Україні, точної цифри не озвучив.

"Ця цифра є, але я не можу її озвучити, тому що це є таємницею", – пояснив Буданов.

Також начальник Головного управління розвідки зазначив щодо розгляду кандидатури Віктора Медведчука для обмінного фонду зазначив, що "його долю має вирішити правосуддя".

"Пану Медведчуку, на відміну від багатьох військовополонених, пред’явлені абсолютно не військові звинувачення, а суто кримінальні. Його подальшу долю має спочатку вирішити правосуддя. Після цього будемо думати, що з ним робити далі",- акцентував Буданов.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що на території ОРДЛО може бути понад 2,5 тис. військовополонених з "Азовсталі". Президент наголосив, що зараз у ГУР Міноборони є завдання повернути військових додому живими.