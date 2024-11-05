Рідні дівчини не можуть її поховати.

Росія досі не передала рідним української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні, її тіло.

Про це під час брифінгу повідомив народний депутат України Ярослав Юрчишин, пише Укрінформ. За його словами, Російська Федерація навіть не надала батькові журналістки додаткових офіційних підтверджень її загибелі:

"РФ затягує з переданням Україні тіла Вікторії. І ми не можемо провести похорон чи отримати конкретну інформацію".

Загибель Вікторії Рощиної

Як відомо, 27-річна журналістка писала про повномасштабну війну Російської Федерації проти України, зокрема - про облогу Маріуполя. Влітку минулого року вона поїхала на окуповану територію на сході України, після чого перестала виходити на зв'язок.

Відео дня

Вже у квітні цього року батько Рощиної отримав лист від російського уряду, в якому повідомлялося, що її тримають в ув'язненні.

10 жовтня в українському Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили про загибель журналістки. За їхніми даними, це сталося під час етапування дівчини з Таганрога до Москви.

В українські розвідці розповіли, що працювали над поверненням Рощіної з полону та мали "попередні домовленості" щодо цього.

Вас також можуть зацікавити новини: