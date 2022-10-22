Жителям Києва варто залишатися в укриттях, оскільки повітряна тривога триває, зазначив мер.

Кілька ракет російських окупантів, які летіли на столицю України, сили протиповітряної оборони збили в Київській області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Кілька ракет, що летіли на Київ, збили в області сили ППО. Дякуємо нашим захисникам!" - написав він.

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Мер закликав киян залишатися в укриттях, адже повітряна тривога триває.

"Економте електроенергію і з розумінням поставтеся до обмежень її постачання", - закликав Кличко.

Над одним з районів Київської області була збита ракета російських окупантів, написав у Telegram начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Ракету окупантів щойно збили над одним з районів Київщини. Постраждалих і руйнувань немає, уламки впали на територію лісового масиву", - написав він.

Нєбитов подякував силам протиповітряної оборони за чудову роботу.

Раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що в регіоні працює протиповітряна оборона.

18 жовтня РФ здійснила ракетні удари по Києву, були пошкоджено два об'єкти критичної інфраструктури.

Через ворожу атаку з'явилися проблеми з електро- та водопостачанням. Жертвами ракетного удару РФ по Києву стали три людини.

Масований удар Росії по Україні 22 жовтня - найважливіші новини

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що супротивник з півдня запустив ракети по території України.

У Луцьку та в Одеській області вороги поцілили в об'єкти енергетики. Також ворожі "прильоти" є у місті Рівне та на Хмельниччині. У Львівській області спрацювала система протиповітряної оборони, а в Чернівецькій - ворожу ракету збив літак української армії.

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