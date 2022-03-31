Віталій Кім відмітив, що російські війська продовжують обстрілювати Миколаїв.

Російські війська продовжують обстрілювати Миколаїв. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім пообіцяв окупантам помститися за загибель 20 осіб у будівлі ОДА.

Про це Кім розповів у своєму відеозверненні.

"По театру бойових дій я все запам'ятав. Всіх пам'ятаємо і за своїх помстимося. Тепер хлопці, Вибачте, але буде трохи по-іншому, по зустрічі наших недругів", – заявив глава Миколаївської ОДА.

За його словами, роботу адміністрації відновлять через кілька днів, поки що відновлюють реєстри, печатки та списки. При цьому він зазначив, що гуманітарний вантаж відправлятимуть у звільнені села, допомагатимуть бізнесу з логістики та спрощуватимуть переміщення по області.

"Лінію оборони ми теж хочемо змістити, у нас тут обстрілів, стріляють-стріляють, хочуть нас налякати", - підсумував Кім.

Як повідомляв УНІАН, вранці 29 березня російські окупанти вдарили по будівлі Миколаївської ОДА. В результаті обстрілу сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверх.

Голова ОДА Віталій Кім заявив, що обстріл будівлі супроводжувався переміщенням противника. За його словами, більшості працівників дивом вдалося врятуватися з будівлі.

Станом на 13:00 31 березня після попадання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинуло 20 осіб

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