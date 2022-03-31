На місці продовжують працювати рятувальники.

Число загиблих в результаті попадання ракети у будівлю Миколаївської облдержадміністрації зросло до 20.

Про це повідомляють у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області в Facebook.

"Станом на 13:00 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинуло 20 людей (рятувальниками з-під завалів вилучено 19 тіл та 1 людина померла у реанімації)", - йдеться у повідомленні.

Наразі пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Удар по будівлі ОДА у Миколаєві

Як повідомляв УНІАН, вранці 29 березня російські окупанти вдарили по будівлі Миколаївської ОДА. У результаті обстрілу сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверх.

Голова ОДА Віталій Кім заявив, що обстріл будівлі супроводжувався переміщенням противника. За його словами, більшості працівників дивом вдалося врятуватися з будівлі.

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