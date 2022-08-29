Двох осіб госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії у тяжкому стані.

10 людей дістали поранень внаслідок нічного обстрілу окупантами житлових кварталів в Енергодарі.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Станом на ранок точно відомо про 10 енергодарців, які отримали чисельні осколкові поранення різної ступені важкості внаслідок нічного обстрілу житлових кварталів Енергодара. Двох з них госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії у важкому стані", - написав він.

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За даними мера, знищено та пошкоджено щонайменше 20 автівок, припаркованих біля будинків.

"Очевидно, так рашисти "відпрацювали" свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення терористів не зупиняє", - додав Орлов.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня Орлов заявив, що російські окупанти обстрілюють два мікрорайони Енергодара. Попередньо було відомо про влучання в один з будинків.

Нагадаємо, Енергодар знаходиться під окупацією. Також з початку березня Росія контролює Запорізьку АЕС. Окупанти неодноразово обстрілювали територію станції і навіть пошкодили ряд об'єктів.

За даними The Wall Street Journal, вони утримують на території електростанції понад 500 своїх військових, техніку й створюють навколо неї траншеї.

25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС повністю відключилася від енергомережі.

За даними української розвідки, російські загарбники роблять останні приготування для підключення Запорізької АЕС до своєї мережі.

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