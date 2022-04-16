Прокуратура почала розслідування.

Прокуратура почала розслідування загибелі 10 громадян і поранення 35 внаслідок обстрілу Харкова російськими загарбниками.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 15 квітня 2022 року близько 16:30 російські військовослужбовці обстріляли реактивними системами залпового вогню "Ураган" Індустріальний район м. Харкова. Внаслідок обстрілу загинуло 10 мирних мешканців, серед них - 7-місячна дитина. Ще 35 людей поранено. Пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріл Харкова: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що окупанти обстріляли один із житлових районів міста Харків. На той момент загиблими вважалися сім людей, серед них - дитина семи місяців.

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