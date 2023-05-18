Він назвав їх безглуздими.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що ракетними обстрілами столиці російська влада хоче підняти градус "патріотичної істерії" в Росії.

У мікроблозі Twitter Данілов написав, що Київ залишається маніакальною та недосяжною метою Путіна. "Символічні місця Києва - об’єкти ракетного обстрілу Росії. Ті безглузді та супердорогі для Росії напади на столицю потрібні Кремлю, щоб підняти градус патріотичної істерії всередині країни", - зазначив він.

Також секртетар РНБО відзначив, що у Росії розвивається процес зневіри і розчарування владою на тлі невдалого російського наступу та невдач на полі бою.

Відео дня

Ракетні обстріли України: останні новини

Сьогодні начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомив, що з початку травня Росія здійснила вже дев'ять атак на столицю. Він назвав їх безпрецедентними за своєю потужністю, інтенсивністю та різноманітністю.

У Повітряних силах Збройних Сил України заявили, що Київ потребує більшого захисту, адже зазнає атак найчастіше.

16 травня Росія здійснила виняткову за своєю щільністю атаку на столицю, випустивши 18 ракет різних типів, серед яких "Калібри", "Кинджали" та С-400.

Вас також можуть зацікавити новини: