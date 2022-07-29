Від них намагаються вибити свідчення, буцімто їх обстріляли з "Хімарсів".

Мережею почали шеритися відео з полоненими українськими військовими, яким вдалося вижити після кривавої провокації рашистів в окупованій Оленівці.

Зокрема, на відео видно, як бійці ледве розмовляють, а росЗМІ для своїх глядачів вже намагаються вибити свідчення про те, що їх буцім-то обстріляли з "Хімарсів".

Це все робиться, аби звинуватити в загибелі військовополонених українську сторону. Відомство Росії стверджує, що по території установи було завдано ракетного удару підрозділами ЗСУ із застосуванням РСЗВ HIMARS.

Водночас пропагандистска машина Кремля вже почала вигадувати, що Україна навмисно вдарила по колонії, щоб нібито знищити "свідків, які почали говорити".

Ніяких підтверджень, в тому числі фото- і відеодоказів, удару по колонії пропагандисти не надали.

Обстріл колонії в Оленівці

Вранці 29 липня проросійські бойовики повідомили про загибель 40 українських бійців внаслідок удару по Оленівській колонії. Пізніше повідомлялося, що кількість загиблих зросла.

У Генштабі ЗСУ заявили, що навмисний артилерійський обстріл виправної установи здійснили Збройні Сили РФ, щоб звинуватити Україну в скоєнні "воєнних злочинів" та приховати тортури над в'язнями й розстріли.

Згодом було висунуто версію, що будівлю колонії в Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, могли підірвати зсередини. За кілька днів до події в це місце, як повідомляє розвідка, були переведені взяті в полон бійці "Азова".

Лідер "Азова" Андрій Білецький оголосив "полювання" на кожного злочинця, причетного до вбивства полонених "азовців" в Оленівці.

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