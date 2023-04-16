Зафіксовано обстріли в районі Снігурівки.

В ніч проти неділі, 16 квітня 2023 року, російські окупаційні війська вдарили по Миколаївщині. Під ворожий обстріл потрапив район Снігурівки, яку в листопаді 2022 року українські захисники звільнили від окупантів.

"Зафіксовано обстріли в районі Снігурівки. Було чутно близько десятка вибухів. Поки з'ясовуємо подробиці, офіційна інформація буде пізніше", – повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Він зазначив, що, за попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Відео дня

Обстріли українських міст

Надвечір Великодня російські загарбники завдали авіаудару по північних областях України. Ворог ударив авіабомбами по Сумщині та Чернігівщині. У Сумській області повідомляють про пораненого цивільного.

Крім того, протягом дня, 15 квітня, окупанти гатили по Костянтинівці на Донеччині. Росіяни завдали ударів по місту з артилерії. Внаслідок ворожих обстрілів поранень дістали три людини.

Вас також можуть зацікавити новини: