На Сумщині поранено цивільного.

Надвечір Великодня російські окупаційні війська здійснили авіаудар по прикордонню Сумської області. Під ворожим вогнем також опинилася Чернігівщина.

"Близько 22:40 15 квітня зафіксовано авіаудар, ймовірно керована бомба, в комунальну установу в Шосткінському районі. Інформація про постраждалих уточнюється. Попередньо, поранена цивільна особа. На місці працюють правоохоронці та ДСНС", – розповіли в ОК "Північ" про наслідки атаки Росії по Сумщині.

Водночас на Чернігівщині близько 23:30 було зафіксовано авіаудар по підприємству в м. Семенівка.

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"Попередньо, постраждалих немає. На місці працюють правоохоронці. Рятувальники ДСНС ліквідують пожежу, яку спричинив авіаудар", – йдеться у повідомленні.

Удар по Україні авіабомбами

Останнім часом росіяни стали частіше атакувати українські населені пункти авіаційними бомбами. Генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що причиною ударів керованими авіабомбами є брак високоточних і сучасних ракет в окупантів.

Під обстріли авіабомбами потрапляє, зокрема, Херсонська область. 9 квітня окупанти вдарили по населених пунктах Бериславської та Білозерської громад.

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