Обстрілом Станиці Луганської окупанти намагаються вплинути на Україну, зробивши її зговірливішою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат, член Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Рахманін заявив у коментарі журналістам.
Він висловив сумнів, що цей обстріл можна напряму пов’язати із рішенням Держдуми РФ про звернення до президента Володимира Путіна з приводу визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".
Рахманін назвав цей обстріл елементом тиску на Україну. За його словами, в Росії існує думка, що Україна "стає зговірливою, коли збільшується кількість обстрілів, і, відповідно, збільшується кількість жертв".
На його думку, в Росії розуміють, що для президента Володимира Зеленського було дуже важливим підписання угоди про дотримання режиму тиші, й у зв’язку з цим українська влада говорить про позитив – зменшення жертв серед військових і цивільного населення.
Рахманін зазначив, що обстрілом Станиці Луганської російська влада показує Зеленському, що якщо він не буде більш зговірливим, то буде більше обстрілів і жертв, тому "давай домовлятися".
Депутат вважає, що Росію може зупинити тільки дуже жорсткий тиск всієї міжнародної спільноти, і, в першу чергу, США, Великої Британії та Європейського Союзу.
Нагадаємо, російські окупаційні війська сьогодні, 17 лютого, з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли смт. Станиця Луганська.
Внаслідок обстрілу пошкоджено споруду дитсадка, де в той час перебували діти. За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитсадочка отримали контузії.
Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина селища залишилася без електропостачання.
Загалом з опівночі окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного військовослужбовця Збройних сил України.