Рахманін вважає обстріл населеного пункту супротивником елементом тиску на українську державу.

Обстрілом Станиці Луганської окупанти намагаються вплинути на Україну, зробивши її зговірливішою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат, член Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Рахманін заявив у коментарі журналістам.

Він висловив сумнів, що цей обстріл можна напряму пов’язати із рішенням Держдуми РФ про звернення до президента Володимира Путіна з приводу визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".

Рахманін назвав цей обстріл елементом тиску на Україну. За його словами, в Росії існує думка, що Україна "стає зговірливою, коли збільшується кількість обстрілів, і, відповідно, збільшується кількість жертв".

На його думку, в Росії розуміють, що для президента Володимира Зеленського було дуже важливим підписання угоди про дотримання режиму тиші, й у зв’язку з цим українська влада говорить про позитив – зменшення жертв серед військових і цивільного населення.

Рахманін зазначив, що обстрілом Станиці Луганської російська влада показує Зеленському, що якщо він не буде більш зговірливим, то буде більше обстрілів і жертв, тому "давай домовлятися".

Депутат вважає, що Росію може зупинити тільки дуже жорсткий тиск всієї міжнародної спільноти, і, в першу чергу, США, Великої Британії та Європейського Союзу.

Нагадаємо, російські окупаційні війська сьогодні, 17 лютого, з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли смт. Станиця Луганська.

Внаслідок обстрілу пошкоджено споруду дитсадка, де в той час перебували діти. За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитсадочка отримали контузії.

Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина селища залишилася без електропостачання.

Загалом з опівночі окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного військовослужбовця Збройних сил України.

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