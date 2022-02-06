Через вибухи постраждало приміщення середньої школи та житловий будинок.

Українська сторона СЦКК оприлюднила фото наслідків обстрілу українського села Павлополь у Донецькій області.

Як зазначається на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook, 5 лютого 2022 року з 12:20 до 12:30 збройні формування РФ обстріляли населений пункт, скинувши з БПЛА мінно-вибухові пристрої.

"Спостережною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін була проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу. Запуск БПЛА ударного типу здійснювався з населеного пункту Верхньоширокинське. Над населеним пунктом Павлополь БПЛА здійснив скидання чотирьох мінно-вибухових пристроїв", - йдеться в дописі.

Внаслідок вибухів постраждало приміщення середньої школи №19 на вулиці Молодіжна, 19, та житловий будинок на вулиці Молодіжна, 21.

"Дані факти були встановлені та задокументовані спостережною групою української сторони СЦКК. Матеріали передані до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Українська сторона СЦКК підкреслює, що даний факт є черговим грубим порушенням збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей та режиму повного і всеосяжного припинення вогню, впровадженого за згодою сторін 27 липня 2020 року. А також свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров'я мирного населення", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в суботу, 5 лютого, окупанти на Донбасі скинули з безпілотника чотири вибухові пристрої на цивільний сектор Павлополя.

"Працював безпілотник, який скинув чотири саморобних вибухових пристрої. Два з них впали поруч з житловими будинками: пошкодило два вікна. І два впали на будівлю Павлопільської школи, яка не працює: пошкодило дах", - розповів голова Сартанської військово-цивільної адміністрації Олександр Куркчі.

Читайте такожЛукашенко висловився про війну з Україною: тривала б "максимум 3-4 дні"Окрім того, раніше окупанти з безпілотника вдарили по КПВВ "Гнутове" в Донецькій області. Українського військового врятував металевий жетон, який зупинив осколок гранати.

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