Дані про загиблих і травмованих ще уточнюються.

Сьогодні внаслідок обстрілів у Сєвєродонецьку загинуло щонайменше 12 людей, 40 дістали поранення.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

"Орки від самого ранку почали хаотично розстрілювати обласний центр з важкого озброєння. Обстріли тривають і зараз. Здебільшого - цілеспрямовані влучання саме по житлових будинках", - зазначив він.

За словами Гайдая, дані про загиблих та постраждалих уточнюються, бо неможливо обстежити територію під обстрілами.

"Зараз маємо 12 вбитих та більше 40 сєвєродончан, які отримали поранення, їм надають медичну допомогу", - уточнив голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що з Сєвєродонецька, Лисичанська та Білогорівки під потужними обстрілами російських окупантів евакуювали людей.

Вас також можуть зацікавити новини: