Серед них п'ятеро маленьких дітей, які до цих пір залишалися під щоденними обстрілами.

З Сєвєродонецька, Лисичанська та Білогорівки евакуювали 37 людей під потужними обстрілами російських окупантів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Евакуювати важко навіть на броньованому транспорті. Але навіть ті, хто протягом 2,5 місяців ні в якому разі не хотів виїжджати, зараз стають у чергу. Як от 37 жителів Сєвєродонецька, Лисичанська та Білогорівки", - повідомив Гайдай.

При цьому додав, що серед них п'ятеро маленьких дітей, які до сих пір залишалися під щоденними обстрілами, але сьогодні їм вдалося вирватися із небезпеки.

Гайдай наголосив, що Сєвєродонецьк зараз під дуже потужним вогнем окупантів.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок ворожих обстрілів 18 травня у Сєвєродонецьку загинули четверо цивільних осіб.

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