Зрадник працював у фармкомпанії та збирав розвіддані під час доставки ліків до аптек регіону.

Агента воєнної розвідки РФ, який наводив ворожі ракети на теплову електростанцію у Дніпрі та "полював" за системами ППО, засудили до 15 років ув’язнення. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що зловмисник виконував завдання агресора щодо коригування ракетних ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі України. Серед основних цілей ворога була Придніпровська теплова електростанція. Щоб допомогти Росії завдати вогневого ураження по українських об’єктах в "обхід" ППО, агент намагався виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів ЗСУ.

Контррозвідка СБУ затримала зловмисника у січні 2023 року, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

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Як встановило слідство, засуджений займався питаннями логістики у місцевій фармацевтичній компанії. Окупанти завербували його через популярний месенджер, де він публікував антиукраїнські коментарі. Збір розвідданих зрадник здійснював під час доставки ліків до аптек регіону.

В спецслужбі поінформували, що під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено мобільні телефони із доказами його листування з куратором від головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ).

Суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Інші викриття зрадників України

СБУ зірвала спробу росіян отримати новітні технологічні розробки України у галузі паливно-енергетичного комплексу.

В результаті спецоперації на Харківщині нейтралізовано ворожу агентурну групу, яка намагалась передати в Росію таємну документацію із місцевого стратегічного заводу.

Серед затриманих – очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства. За даними слідства, ворога цікавили схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них. Керівником агентурної групи російської розвідки був житель Харкова, колишній бізнес-партнер місцевого заводу.

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