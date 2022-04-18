Загарбники постійно завдають удари по спальних районах міста.

Російські війська продовжують безперервно обстрілювати цивільну інфраструктуру та житлові будинки в Харкові. У зв'язку з цим місцева влада закликає харків'ян не виходити з укриттів протягом усього дня 18 квітня.

Про це повідомляє Telegram-канал "Суспільне Харків".

Про ймовірність ракетних та артилерійських ударів повідомили в обласному Департаменті цивільного захисту. При цьому у сховищах радять перебувати весь час. Навіть попри відсутність повітряної тривоги.

Російські війська кілька разів обстріляли Харків

Раніше повідомлялося, що 17 квітня вдень супротивник обстріляв центральну частину Харкова, загинули п'ятеро людей, а 13 – отримали поранення. Журналісти з'ясували, що ворог відкривав вогонь по обласному центру з реактивних систем залпового вогню.

Водночас, за останні чотири дні у Харкові від російських обстрілів 18 осіб загинули, ще 106 отримали поранення.

Нагадаємо, що Збройні сили Україні внаслідок контрнаступу звільнили кілька населених пунктів на Харківщині – Леб’яже, Базаліївка та частину Кутузівки. Захисники України також просунулися далі на схід у районі села Мала Рогань.

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