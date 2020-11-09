Втрат у лавах української армії немає.

За минулу добу, 8 листопада, бойовики на Донбасі один раз порушили встановлене перемир'я.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у ранковому зведенні.

Зокрема, обстріли лунали в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" - неподалік населеного пункту Водяне. Там ворог застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

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"Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому підрозділи Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували", - стверджують у штабі ООС.

Втрат у лавах української армії немає.

З початку нової доби обстрілів у районі бойових дій штаб не зафіксував.

Перемир'я на Донбасі: що було раніше

22 липня учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) з урегулювання ситуації на Донбасі дійшли згоди щодо повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

7 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що зменшення кількості бойових втрат з української сторони – це результат роботи українських військових, дипломатів, делегації України в Тристоронній контактній групі та глави делегації Леоніда Кравчука.

Попри ці заяви, бойовики вже не раз порушували перемир'я, прицільно стріляючи по позиціях ЗСУ. В лавах української армії були загиблі й поранені.

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Автор: Юрій Годован