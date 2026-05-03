Росія атакувала житлові будинки та порт Одещини: є загиблі та поранені

Через удари безпілотників спалахнули пожежі, сталися руйнування.

Російська окупаційна армія вночі 3 травня атакувала Одеську область ударними дронами – через атаку безпілотників загинуло двоє людей, п'ятеро поранені.

Як повідомила УНІАН речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, вночі збройні сили РФ атакували ударними безпілотниками об'єкти портової інфраструктури та житловий масив Одещини.

"Частково зруйновано 5 приватних житлових будинків у двох населених пунктах. Від ворожої атаки загинуло двоє цивільних людей: 38-річні чоловік та жінка. Також постраждали ще пʼятеро місцевих жителів: 64-річна та 72-річна жінки, а також 29-річний, 56-річний та 69-річний чоловіки. Двох постраждалих госпіталізували до лікарні", - розповіла Верба.

У пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області уточнили, що через атаку у регіоні виникло кілька осередків займання.

"У житловому секторі пошкоджено три будинки: зруйновано частини осель, вибито вікна та пошкоджено конструкції. На жаль, одна людина загинула, ще три отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Під ударом також опинилася портова інфраструктура, де також виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували, додають у ДСНС. За даними служби, тут також підтверджено загибель однієї особи, ще двоє людей поранено.

Про атаку також повідомив мер міста Чорноморськ Василь Гуляєв. За його словами, вночі росіяни атакували житловий сектор Чорноморської громади.

Оновлено 9.55. Згодом Гуляєв уточнив, що у Чорноморську через удари безпілотників відсутнє електропостачання, енергетики зараз працюють на місцях. Триває ліквідація наслідків, комунальні служби розчищають території, прибирають уламки та закривають пошкоджені вікна. У громаді розгорнуто два мобільних пункти допомоги.

Адміністрація морських портів України уточнила, що у ніч на 3 травня Росія атакувала об’єкти портової та припортової інфраструктури. Внаслідок атаки загинув водій вантажівки, який перебував поблизу місця удару, поза межами порту.

"Є поранені - їм надається вся необхідна допомога... Також внаслідок удару є пошкодження виробничих та адміністративних об’єктів. До ліквідації пожежі оперативно залучено підрозділи ДСНС та профільні служби", - заявили в АМПУ.

Удари по Одещині

Як писав УНІАН, російська армія вночі 1 травня атакувала Одещину ударними дронами, які влучили у житлові багатоповерхівки в обласному центрі та у портову інфраструктуру на півдні регіону.

В Одесі сталася пожежа у 16-поверхівці, також було влучання ще в одну висотку - загоряння виникло на 11-му та 12-му рівнях. Постраждали люди. Також загарбники атакували Ізмаїльський район (південь Одещини), там постраждалих не було.

Вночі 30 квітня російська окупаційна армія атакувала Одесу десятками ударних дронів – у місті спалахнули пожежі, значно пошкоджено житло, знищені автобуси та автівки, багато цивільних поранено.

