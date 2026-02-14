Росія знову атакувала Одесу: загинула людина, є руйнування (фото, відео)

На місці події працюють психологи, розгорнуто оперативний штаб.

Російська армія кілька діб поспіль атакує Одесу ударними дронами, у ніч на 14 лютого місто було знов атаковано, внаслідок чого зруйновано будинок, загинула літня жінка.

Як повідомила УНІАН речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, вночі росіяни завдали цинічного удару по житловому сектору міста. Внаслідок чого зруйновано квартиру в 1-поверховому житловому будинку.

"Загинула 75-річна жінка. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу ("воєнні злочини, що спричинили загибель людей")", - сказала Верба.

За даними пресслужби регіонального главку ДСНС, через влучання безпілотника зайнялася пожежа, яку вже ліквідовано. Також пошкоджено скління поруч розташованих надвірних споруд та приватної забудови. На місці події працювала психологиня ДСНС, яка надає необхідну підтримку людям, які опинилися в епіцентрі лиха та втратили близьку людину. До ліквідації наслідків залучались 26 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки ДСНС.

Удари по Одещині

Як писав УНІАН, армія РФ кілька діб поспіль завдає ударів по Одещині. Зокрема, у ніч на 13 лютого було атаковано портову, житлову та залізничну інфраструктуру, внаслідок чого в одному з портів загинув 20-річний чоловік, постраждало ще 6 людей віком 31-53 років, з яких троє були у важкому стані. У порту пошкоджено склади з добривом, виникли пожежі - зайнялися 4 легкових автомобілі та вантажні вагони.

Також внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі в автосалоні, де вогонь розповсюдився на площу 2 тис. кв. м, горіли автомобілі, які були припарковані поруч, гаражні бокси з автомобілями та енергетичний об'єкт, який зазнав значних пошкоджень. Сталося падіння уламків та прямі влучання у багатоповерхові житлові будинки, пошкоджено квартири та конструкції будинків.

