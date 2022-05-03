Хлопець біг до літніх сусідів, попередити про повітряну тривогу.

Загиблий при ракетному ударі в Одесі 2 травня 15-річний підліток не встиг зайти в укриття, тому що хотів допомогти сусідам.

Про це розповів спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ракети прилетіли у гуртожиток в Одесі. Загинув 15-річний хлопець. Відомо, що він біг до своїх літніх сусідів, у яких не було додатків тривоги на телефоні. Сусідів він попередив, а сам не вижив", – зазначив Братчук.

Ракетний удар Росії по Одесі 2 травня

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 травня в Одесі прогримів потужний вибух. Відразу повідомлялося, що внаслідок ракетного удару були пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Пізніше стало відомо, що російська ракета влучила в гуртожиток, загинув 15-річний підліток.

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