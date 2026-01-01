На місцях триває ліквідація наслідків та оцінка збитків.

У четвер, 1 січня, армія РФ здійснила чергову дронову атаку на два українські порти. Про це заявили у державному підприємстві "Адміністрація портів України".

Зазначається, що внаслідок обстрілу в Ізмаїльському морському порту є пошкодження причалів і техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"В Одеському порту уламками ворожих дронів і вибуховою хвилею пошкоджено портову техніку, транспортні засоби та окремі об’єкти інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що на місцях працюють відповідні служби, які швидко прибули на місця і роблять усе необхідне, щоб оперативно усунути наслідки атаки.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповів, що масована дронова атака на порти відбулася у перший день 2026 року.

"Під час нічної повітряної атаки зафіксовані пошкодження об’єктів у портах Одещини. На щастя, обійшлося без постраждалих... На місцях працюють профільні служби, рятувальники, триває ліквідація наслідків та оцінка збитків. Попри ворожі атаки, порти працюють і Україна продовжує виконувати свої зобов’язання продовольчого експорту та забезпечувати роботу логістичної інфраструктури", - наголосив посадовець.

Російські удари по Одещині

Нагадаємо, у новорічну ніч російська армія завдала масованих ударів по енергетичній та житловій інфраструктурі одеського регіону. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, пошкоджень зазнали житлові будинки тощо. Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні повітряні тривоги, але станом на рано всі пожежі ліквідовані. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. В Одесі зафіксовано пошкодження двоповерхового житлового будинку, а також влучання безпілотника у квартиру на 17-му поверсі.

Вас також можуть зацікавити новини: