На бойових позиціях вздовж лінії зіткнення продовжується ведення бойових дій, противник активності не проявляє, однак здійснює ракетні атаки, зокрема, по Миколаївщині та Одещині.

Проукраїнські настрої на окупованих територіях Херсонщини і Миколаївщини залишаються високими, попри терор та заборони.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Проукраїнські настрої на окупованих територіях Херсонщини і Миколаївщини залишаються високими. Місцеві продовжують відстоювати позицію та доводити, що Херсон - це Україна, а вони - українці. Попри терор та заборони, звитяжні люди руйнують плани ворога завдяки своїм переконанням і стійкості позицій", - наголосив він.

За словами Назарова, на бойових позиціях вздовж лінії зіткнення продовжується ведення бойових дій, противник активності не проявляє, однак здійснює ракетні атаки, зокрема, по Миколаївщині та Одещині.

Він нагадав, що ракетний удар було нанесено по морській інфраструктурі Очакова, а центральний район Миколаєва було обстріляно реактивними системами залпового вогню із використанням заборонених міжнародними конвенціями касетних боєприпасів, що мають невибіркову дію.

Внаслідок чого було пошкоджено зупинки громадського транспорту, розтрощено кілька приватних магазинів, уражено торгівельний центр, автотранспорт, газовід.

Багато кластерних бомб не здетонували, ліквідацією наслідків обстрілу займаються фахівці ДСНС.

Крім того, внаслідок ракетного удару по Одещині літаками стратегічної авіації уражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновано в тому числі і кілька сусідніх приватних будівель.

"Намагаючись влучити в той самий міст через Дністровський лиман, використовуючи застарілі зразки озброєння, рашисти влучають в цивільні об’єкти. Внаслідок чого страждають мирні мешканці регіонів. І в Миколаєві, і на Одещині є постраждалі, серед яких важко поранена 6-річна дитина. При повторному за добу ракетному ударі в напрямку Одеси ракету збито силами протиповітряної оборони", - додав Назаров.

Нагадаємо, ворог продовжує бити по Миколаївщині та Херсонщині.

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