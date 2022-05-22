Чоловіки мають патрулювати місто разом з російськими військовими та "народною міліцією ДНР".

Окупаційна влада Маріуполя оголосила про створення "добровільних дружин".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Заступник гауляйтера Маріуполя Хармишев (звинувачений у держзраді Євген Хармишев - УНІАН) разом з окупаційним корпусом оголосив про поновлення добровольчих дружин. Тепер чоловіки Маріуполя будуть здійснювати патрулювання міста разом з російськими військовими та "народною міліцією ДНР", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, справжня мета такого "патрулювання" - "м'яка" підготовка до мобілізації та посилення пошукових заходів.

"Цього разу починають шукати не тільки активістів, але в першу чергу комунальників, вчителів та інших спеціалістів. Окрім того, від "керівництва" міста шириться інформація про запровадження призову до армії так званої "ДНР" з вересня цього року. Разом з фактичним зачиненням міста майбутнє Маріуполя під час окупації стає все більш зрозумілим. Військова база в порту та мобілізаційний ресурс. Такі справи", - зазначив радник міського голови.

Як повідомляв УНІАН, раніше Андрющенко розповів, що на блокпостах навколо Маріуполя колаборантів та представників так званої народної міліції "ДНР" змінюють на представників Росгвардії та кадирівців. Фактично евакуація з міста стає неможливою.

Влітку місту загрожує епідемічна катастрофа через масові поховання.

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