Російський військовий визнає величезні втрати армії РФ в Україні.

СБУ перехопила розмову російських окупантів, яким поставили завдання "взяти" Київ. Один з путінських військових говорить, що чекає на ротацію й сподівається, що більше не повернеться до України.

"У нас просто мало людей залишилося. Багато загинуло, багато поранених з нашої частини, з нашого батальйону. Але ходять радісні новини: ми в Білорусь скоро поїдемо і будемо там чекати підкріплення - техніку, людей. Я сподіваюся, що нас вже додому відправлять",- ділиться окупант зі своєю дружиною.

За словами російського військового, багато солдатів РФ ліквідовано в Україні. Крім того, вони зазнали значних втрат у техніці.

Дружина окупанта говорить, що чула про дуже багатьох російських полонених.

"Тут міномети, "Гради", танки, САУ", - перераховує окупант техніку українських військових.

Нагадаємо, за свідченнями російських полонених, їм було поставлено завдання взяти Київ за кілька днів. Та спроби окупантів провалюються, вони зазнають втрат у живій силі та техніці.

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