Він впевнений, що окупантам доведеться відійти на лівий берег Херсонщини і закріплюватися там.

Успішне використання американських систем HIMARS та M270, а також партизанський рух на Херсонщині змусять окупаційні війська зробити ще один "жест доброї волі"

Про це керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив у програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Системи HIMARS та діяльність українців у підпіллі на півдні призведуть до того, що російські війська будуть змушені вчинити черговий "жест доброї волі" - відійти на лівий берег Херсонщини й там укріплювати позиції. Збройними силами України активно використовуються системи M142 HIMARS та M270 MLRS. Уже стало очевидним, що системи ППО, які є на озброєнні в Росії, нічого не можуть вдіяти", - зазначив Мусієнко.

За його словами, життя окупантам також псують українці, які тимчасово перебувають в окупації. Вони активно займаються перешкоджанням їхньої діяльності.

"Українці проводять акції з підривів колаборантів, з перешкоджання їхньої діяльності, проводять агітацію за Україну. Все це формує надзвичайно потужний вогнево-психологічний удар. Адже зараз досить сильно ці фактори тиснуть на угруповання російських військ на Херсонщині. Кількість дезертирів серед росіян як на Півдні, так і Сході України буде зростати. Відповідно падатиме моральний дух. На додачу, не зможе вчасно підійти допомога та озброєння", - підсумував експерт.

Як раніше повідомляв УНІАН, через дії партизан в окупованому Херсоні патрулі російських загарбників почали виходити на чергування в повному екіпіруванні.

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