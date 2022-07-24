Через рух ЗСУ у місті ростуть сили спротиву.

У тимчасово окупованому Херсоні патрулі російських загарбників почали виходити на чергування в повному екіпіруванні.

Про це повідомляє створений Силами спеціальних операцій України сайт "Спротив".

За їх даними, раніше ворожі патрулі ходили вулицями без засобів захисту, а тепер "схожі на космонавтів".

Це пов'язують з ростом спротиву серед мешканців окупованого міста на тлі наближення Збройних сил України.

"Відтак командування ворога відчуває, що "кон’юктура змінилась". Тому, якщо ще кілька днів тому на площі Свободи патруль окупантів був з АК-47 та ледь не в парадній формі, то тепер росіяни не знімають бронежилети та каски навіть сидячи в авто, з якого переважно не виходять", - пише "Спротив".

Як повідомляв УНІАН, 19 липня українські військовослужбовці вдарили по Антонівському мосту в окупованому росіянами Херсоні.

Через декілька днів Збройні сили України "з хірургічною точністю" вдарили по Дар'ївському мосту через Інгулець на Херсонщині.

На думку британської розвідки, основною вразливістю армії РФ у Херсонській області є саме Антонівський міст, тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у бойових діях на цьому напрямку.

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