За його словами, армія країни-окупанта ще ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині.

Російські окупанти застосовують авіацію на Луганщині, але не просуваються, втрачаючи чергові склади з боєприпасами.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, російська армія протягом багатьох десятиріч ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині.

"В них є все і в достатній кількості. Але наші бійці завдають росіянам чисельних втрат, багато ворогів повертаються додому і "вмирають від природних причин". "Друга армія світу" декілька разів бігла з Білогорівки, не знала що робити під Золотарівкою. В бій вже кинуті завзяті "ждуни" із Рубіжного та Сєвєродонецька. Вони знищують села області, де можливо мешкають їхні родичі. Але це те, чого вони хотіли, на жаль", - зазначив Гайдай.

За його даними, в ніч з 10 на 11 липня росіяни завдали п’ять ракетних ударів та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганської і Донецької областей.

Окупанти застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ та Слов’янськ, але вже більше тижня ці спроби безуспішні, намагаються просуватися зі сторони Попасної.

Окрім втрат серед особового складу, у росіян з'явилися значні проблеми з логістикою. Масово горять склади боєприпасів.

"Повідомлення про втрату окупантами чергових складів із боєприпасами надходять щодня. Останнє – із Луганська. Постачання боєкомплектів на позиції в них порушено, однак ці втрати ще не досягли критичної межі – запасів в росіян забагато", - зазначив Гайдай.

Раніше Гайдай повідомляв, що окупанти застрягли в районі Білогорівки і не можуть продовжувати наступ.

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