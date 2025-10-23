Є інформація про постраждалих.

Російські окупаційні війська ввечері у середу, 22 жовтня, вчергове атакували Київ ударними дронами. Є постраждалі.

Згідно з повідомленням очільника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка, відомо вже про чотирьох постраждалих внаслідок цієї атаки. Крім того, у кількох районах столиці зафіксовані пошкодження.

Так, у Подільському районі зафіксовані пошкодження на пʼяти локаціях. Серед них – дитячий садок. Також відомо про пошкодження 5 авто.

У Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок. Водночас в Оболонському – зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА.

Атаки РФ по Україні

22 жовтня російські окупанти завдали масованих ударів по низці міст України.

У Повітряних силах поінформували, що ворог застосував понад 400 засобів повітряного нападу. Основний напрямок удару – Київщина, постраждали також Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина. Було зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА.

У Погребах Київської області внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, серед яких діти. Загинула жінка 1987 року народження, її шестимісячна донька та 12-річна племінниця. Вони перебралися до Погребів з Києва з надією, що там буде спокійніше.

У Харкові ж окупанти атакували дитячий садочок. Ворог бив по ньому дронами.

