Мабуть, це найкраща відповідь, чи винен у війні лише Путін, чи усі громадяни Російської Федерації, констатував радник мера Маріуполя.

Росіяни розтрощили всі припарковані у порту Роттердама автомобілі з українськими номерами.

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Наші маріупольці, жінки та діти, яких було евакуйовано та у підсумку розміщено в порті м. Роттердам Нідерланди на великому лайнері, повідомляють що вночі росіяни розтрощили всі автівки з українськими номерами, що були припарковані біля лайнера. Кажуть, що на місці багато поліції та Червоного хреста", - пише Андрющенко.

Українці кажуть, що ця агресія через те, що Нідерланди відмовились обслуговувати російські судна.

"Мабуть, це краща відповідь, чи винен у війні лише Путін, чи усі громадяни Російської Федерації. Допоки не будуть скасовані візи для росіян – в Європі не буде спокою нікому", - підсумував чиновник.

Війна в Україні: оновлені дані

Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Ворог продовжує здійснювати нарощування системи протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення та вогневого ураження та проводить перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів.

Відмічено ведення противником повітряної розвідки в районах населених пунктів Олександрівка, Сергіївка, Володимирівка.

На Донбасі за минулу добу відбито одинадцять атак російських окупантів, знищено вісім танків, одинадцять ББТ та п’ять одиниць автомобільної техніки. В місті Маріуполі продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі "Азовсталі", а в окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

Вас також можуть зацікавити новини: