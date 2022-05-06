Росіяни розтрощили всі припарковані у порту Роттердама автомобілі з українськими номерами.
Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Наші маріупольці, жінки та діти, яких було евакуйовано та у підсумку розміщено в порті м. Роттердам Нідерланди на великому лайнері, повідомляють що вночі росіяни розтрощили всі автівки з українськими номерами, що були припарковані біля лайнера. Кажуть, що на місці багато поліції та Червоного хреста", - пише Андрющенко.
Українці кажуть, що ця агресія через те, що Нідерланди відмовились обслуговувати російські судна.
"Мабуть, це краща відповідь, чи винен у війні лише Путін, чи усі громадяни Російської Федерації. Допоки не будуть скасовані візи для росіян – в Європі не буде спокою нікому", - підсумував чиновник.
Війна в Україні: оновлені дані
Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.
Ворог продовжує здійснювати нарощування системи протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення та вогневого ураження та проводить перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів.
Відмічено ведення противником повітряної розвідки в районах населених пунктів Олександрівка, Сергіївка, Володимирівка.
На Донбасі за минулу добу відбито одинадцять атак російських окупантів, знищено вісім танків, одинадцять ББТ та п’ять одиниць автомобільної техніки. В місті Маріуполі продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі "Азовсталі", а в окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.