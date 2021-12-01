Збройні формування РФ сьогодні, 1 грудня, здійснили 2 постріли мінами ПОМ-2 з гранатомету РПГ-7, одна з них вибухнула.

Окупанти намагались дистанційно замінувати Мар’їнку, у результаті чого отримав поранення місцевий житель, 1980 року народження, який в момент вибуху перебував за кермом автомобіля УАЗ-469.

Про це інформує прес-центр штабу Об'єднаних сил.

"1 грудня у період часу з 11.36 до 11.46 збройні формування РФ здійснили спробу дистанційного мінування території населеного пункту Мар’їнка протипіхотними мінами ПОМ-2. Вибухом однієї з мін було поранено місцевого мешканця. Спостережною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін була проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогонь вівся з напрямку Трудівське. Збройні формування РФ здійснили 2 постріли мінами ПОМ-2 з гранатомету РПГ-7.

Читайте такожЗагроза атаки РФ: названо найслабший напрямок в обороні УкраїниВнаслідок вибуху однієї з мін, в районі вулиці Москалевського, 42, був поранений громадянин. В нього діагностовано осколкове поранення гомілки.

Також внаслідок обстрілу було пошкоджено автомобіль УАЗ-469.

Дані факти були передані до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Також за даним фактом, з метою внесення відповідних відомостей до ЄРДР і початку досудового слідства за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни), матеріали передано Донецькій обласній прокуратурі.

Українська сторона СЦКК підкреслює, що даний факт є черговим грубим порушенням збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей та режиму повного і всеосяжного припинення вогню, впровадженого за згодою сторін 27 липня 2020 року, а також свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я цивільного населення.

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Автор: Інна Андаліцька