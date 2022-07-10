Окупаційні війська доставили в Севастополь пошкоджений протидиверсійний катер "Юнармеец Балтики".

Російські окупаційні війська доставили в Севастополь пошкоджений протидиверсійний катер "Юнармеец Балтики".

Судно було пошкоджено біля острова Зміїний. Про це повідомив речник Одеської ОВВА Сергій Братчук в Telegram.

"У Севастополь на судноремонтний завод доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер П-342 "Юнармеец Балтики".

Ситуація на острові Зміїний:

30 червня 2022 року російські війська поспіхом покинули острів Зміїний після того, як ЗСУ завдали по них ударів.

Того ж дня, 30 червня 2022 року, американська компанія показала свіжі супутникові знімки Зміїного після втечі окупантів.

Пізніше факт звільнення острова підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Президент Володимир Зеленський прокоментував звільнення острова Зміїний від російських окупантів.

8 липня 2022 року на Зміїний повернули український прапор.

9 липня після звільнення острова Зміїний на Одещині відкрили прохід суден для вивезення агропродукції.

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