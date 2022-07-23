Для організації картинки "референдуму" вже понад три тижні у Херсоні перебувають російські політтехнологи.
Про це в Facebook повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
"Орки не відмовилися від планів проведення референдуму в Херсонській області, хоча завдяки тому, що населення нашої області категорично відмовляється брати участь у процесах його організації, відчувають дуже великі проблеми з формуванням виборчих комісій", - повідомив він.
При цьому додав, що окупанти намагаються розв'язати цю проблему шляхом обдзвону з проведенням так званого опитування громадської думки.
"Через голів ОСББ і роздачу "соцдопомоги" збираються списки мешканців з контактами, які після обробки стануть основою виборчих списків. Крім того, є інформація і про те, що для організації "референдуму" вже понад три тижні в Херсоні знаходяться російські політтехнологи, яким доручили координацію цих процесів", - повідомив Соболевський.
Він звернувся до жителів Херсонської області із закликом не брати участі в підготовці та проведенні "референдуму".
"Це 100% буде кваліфіковано як зрада. Не дайте оркам вас використовувати! ЗСУ близько, і це відчуває сьогодні кожен орк, який знаходиться на Херсонщині!"- написав він.
Ситуація на Херсонщині:
19 липня українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.
Пізніше депутат облради Сергій Хлань уточнив, що удар був нанесений по базі окупантів біля мосту.
За його словами, у росіян через підрив Антонівського мосту виникли проблеми з перекиданням важкого озброєння і боєприпасів своєму угрупованню на іншому березі річки.
За даними британської розвідки в Херсонській області протягом останніх 48 годин йдуть важкі бої, оскільки українські сили продовжують наступ проти російських військ на захід від річки Дніпро.
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