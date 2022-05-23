Окупанти продовжували ракетно-артилерійські удари по Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Російські сили, ймовірно, продовжували підготовку до відновлення наступу на південному напрямку 22 травня.

Про це йдеться у звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Український Генштаб повідомив, що російські війська на цьому напрямку зосереджені на будівництві другорядних рубежів оборони, посиленні систем ППО, веденні розвідки і обстрілі українських позицій. Це вказує на те, що вони створюють умови для подальших наступальних дій", - вважають в Інституті.

Також російські сили продовжували ракетно-артилерійські удари по Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

"Український центр опору додатково повідомив про випадки дій українських партизанів проти представників колабораціоністів і російських артилерійських систем в Енергодарі та Мелітополі, що свідчить про триваючий і організований український опір на окупованих територіях України", - зазначають у повідомленні.

Також в Інституті проаналізували обстановку на фронтах і зробили такі висновки:

Російські сили, ймовірно, посилюють своє угруповання на північ від Харкова, щоб запобігти подальшому просуванню українського контрнаступу до кордону з Росією. Російські війська можуть в найближчому майбутньому перекинути частини 1-ї танкової армії на північ Харкова.

Росіяни продовжать спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, принаймні, з півдня, можливо, зосередившись на перерізанні останньої магістралі, що з'єднує Сєвєродонецьк-Лисичанськ з рештою України.

Російські сили в Маріуполі, швидше за все, зосередять свою увагу на окупаційному контролі над містом після завершення облоги "Азовсталі".

Російські сили, ймовірно, готуються до українських контрнаступів і готуються до затяжних операцій на півдні України.

Нагадаємо, окупанти заявили про нібито "докази" співпраці ЗСУ та ОБСЄ на "Азовсталі".

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