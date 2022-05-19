Російські окупанти на Донбасі почали переглядати свої цілі через низку невдач, при цьому українським військовим вдається відтісняти їх до кордону.
Про це повідомив американський репортер Джек Детч з посиланням на чиновника з Міноборони США.
"Росія змінила курс на досягнення більш "скромних" цілей на Донбасі. У той же час українські підрозділи як і раніше відтісняють війська РФ до кордону",-розповів представник Пентагону.
Він також додав, що Путін намагався перекинути на Донбас додаткову живу силу, але це не призвело до успіху.
Проблеми в окупантів, на думку чиновника з Міноборони, можуть бути через труднощі з логістикою.
Як повідомляв УНІАН, основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на Донеччині та Луганщині, де проводить безуспішні наступи та контратаки.
За добу на Донбасі українські воїни відбили 16 ворожих атак. Знищено 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальних броньованих автомобіля і 6 звичайних автомобілів противника.