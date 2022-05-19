За даними Пентагону, РФ змінила курс на досягнення більш "скромних" цілей на Донбасі.

Російські окупанти на Донбасі почали переглядати свої цілі через низку невдач, при цьому українським військовим вдається відтісняти їх до кордону.

Про це повідомив американський репортер Джек Детч з посиланням на чиновника з Міноборони США.

"Росія змінила курс на досягнення більш "скромних" цілей на Донбасі. У той же час українські підрозділи як і раніше відтісняють війська РФ до кордону",-розповів представник Пентагону.

Він також додав, що Путін намагався перекинути на Донбас додаткову живу силу, але це не призвело до успіху.

Проблеми в окупантів, на думку чиновника з Міноборони, можуть бути через труднощі з логістикою.

Як повідомляв УНІАН, основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на Донеччині та Луганщині, де проводить безуспішні наступи та контратаки.

За добу на Донбасі українські воїни відбили 16 ворожих атак. Знищено 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальних броньованих автомобіля і 6 звичайних автомобілів противника.

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