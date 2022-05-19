Понад тисячу автомобілів стоять тут уже другу добу.

У місті Василівка, що на Запоріжчині, перед блокпостом російських військових вишикувалася колонка з щонайменше тисячі автівок, яких не пропускають ані на підконтрольну українському уряду територію, ані у зворотному напрямку.

Про це у своєму фейсбуці повідомила заступник голови Запорізької ОВА Злата Некрасова.

За її словами, у машинах, які стоять тут уже другу добу, перебувають жінки та діти.

Обласна влада Запоріжжя забезпечила доставку води та їжі людям, заблокованим на блокпості.

Ситуація на Запоріжчині

Нагадаємо, частина Запорізької області окупована російськими військами. У тимчасово зайнятих населених пунктах окупаційна влада хоче вести в обіг свою валюту та мріє про привласнення Запорізької АЕС.

Як УНІАН вже писав, з початку військової агресії на Запоріжжі представники окупаційних військ викрали 213 цивільних осіб, 125 вже звільнено з полону.

8 квітня стало відомо, що ЗСУ пішли у контрнаступ під Запоріжжям. Наші захисники гідно тримають удар, здійснюючи успішні контрнаступальні дії, про що свідчать статистичні дані щодо втрат російської армії у Запорізькій області.

На тлі успіхів контрнаступу ЗСУ у Путіна заявили, що вже не проти мирного діалогу, але чекають на згоду з боку України.

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