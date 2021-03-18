Минулої доби осередком порушень з боку бойовиків став напрямок Калинівка-Луганське.

Минулої доби, 17 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Читайте такожБойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів, травмовано українського бійцяПро це прес-центр штабу Операції об’єднаних сил (ООС) повідомляє у ранковому зведенні станом на 07:00.

Зазначається, що бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) немає, а станом на 7 годину ранку 18 березня, обстрілів не зафіксовано.

У штабі зазначають про провокації з боку окупантів з метою загострення ситуації на фоні чергового засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Обстріли на Донбасі

Цього разу осередком порушень з боку окупантів став напрямок Калинівка-Луганське:

в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів Піски та Гнутове , окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

та , окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», у передмісті Луганського , загарбники обстрілювали позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів;

, загарбники обстрілювали позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів; поблизу селища Світлодарське окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а неподалік населеного пункту Новотошківське – з підствольних гранатометів.

«На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь», – зазначили у штабі.

Провокації на відкриття вогню

«Українська сторона повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території», – говориться в повідомленні.

Наголошується, що окупаційні війська відверто провокують українських військових на відкриття вогню:

«Зокрема, протягом минулої доби зафіксовано збільшення провокацій з боку російсько-окупаційних військ ОРЛО, метою яких було загострення безпекової ситуації на Луганському напрямку на фоні чергового засідання Тристоронньої контактної групи».

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Автор: Катерина Шварц