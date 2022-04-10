На Миколаївському напрямку загальні втрати ворога тільки за цю ніч склали 70 чоловік і 7 одиниць техніки.

Зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України збитий російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв.

Про це повідомило оперативне командування "Південь" на своїй сторінці у Facebook, інформуючи про поточну оперативну обстановка на Одещині.

Зазначається, що окупанти намагаються покращити своє положення на Миколаївському напрямку, але наші війська продовжують знищувати ворога, відтісняючи противника з займаних позицій та знищуючи його ресурси.

"Загальні втрати ворога тільки за цю ніч склали 70 орків і 7 одиниць техніки", - інформує командування.

На Херсонщині, згідно з повідомленням, окупанти розгорнули ремонтні майстерні для техніки та польові шпиталі.

Обстановка в Чорному морі суттєвих змін не зазнала за минулу добу. Корабельно-катерні групи противника продовжують блокувальну діяльність. Імовірність нанесення ракетного удару залишається високою, не полишає ворог і зухвалих планів висадки десанту.

"Звертаємо увагу, що сили охорони й оборони регіону вжили вичерпних заходів із протидії імовірним загрозам. А значить, прогулянки вздовж узбережжя, відвідування місць прибережного відпочинку зараз не на часі і можуть бути небезпечними", - підкреслюється у повідомленні.

Людей закликають дотримуватись умов дії комендантської години, що була оголошена в Одеській області з 21.00 9 квітня до 06.00 11 квітня з метою збереження обстановки стабільною і контрольованою.

Як повідомляв УНІАН, вночі над Дніпропетровською областю українські воєнні збили два ворожі безпілотники.