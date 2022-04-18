Артобстріл відбувся вчора о 20:40.

Окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції у Лисичанську, шестеро співробітників госпіталізовано.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, вчора о 20:40 був здійснений артобстріл Лисичанська. "Декілька російських снарядів потрапили в адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції. Шістьох співробітників з акубаротравмами госпіталізовано", - повідомив Гайдай.

Війна Росії проти України: нові дані

Росія вторглася на територію України вранці 24 лютого. Проте після провалу у наступі на Київ була змушена відступати до Білорусі.

Наразі окупанти планують іще один штурм – сходу України і виходу на межі всієї Луганської та Донецької області. Важкі бої тривають у цьому регіоні з початку повномасштабної війни.

Найважчою ситуація досі залишається у Маріуполі. Окупанти оточили місто і роблять невдалі спроби атак на "Азовсталь".

При цьому продовжується терор тамтешнього населення: людей катують, вбивають, спалюють у мобільних крематоріях з метою приховання доказів злочинів, а також депортують до фільтраційних таборів у Росії.

Захисники мужньо стримують спроби ворога прорватися до Харкова.

За час повномасштабної війни з Росією у боях з ЗСУ знищено понад 20 300 окупантів, водночас, за словами Зеленського, 3 тисячі українських захисників полягли на полі бою.

Вас також можуть зацікавити новини: