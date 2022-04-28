Ворог поцілив у колишній завод у Синельниківському районі.

На Дніпропетровщині окупанти обстріляли колишній завод. Ворог поцілив у покинуту промислову зону у Синельниківському районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"У нас "приліт" у Синельниківському районі. Поцілило у колишній завод. Там нічого не було"- зазначив він.

При цьому пожартував, що "орки успішно "демілітаризували" покинуту промислову зону". Як відомо, однією з дивних вимог Росії на початку війни була "повна демілітаризація" України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Дніпропетровщині росіяни влучили по підприємству енергетичної інфраструктури.

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