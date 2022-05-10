Бойовики влаштували справжнє "побєдобєсіє" і закидали жителів двох населених пунктів агітаційними листівками.

На Донбасі окупанти обстріляли два населених пункти в Донецькій області "святковими" снарядами з листівками. Бойовики таким чином вирішили "привітати" жителів вільних від рашистів територій з 9 травня. Окупанти побажали людям "миру і добра", а також пообіцяли їх "звільнити".

Відео з "побєдобєсієм" знімали бойовики так званої "ЛНР", його поширили пропагандистські ЗМІ РФ.

Окупанти начинили агітаційні снаряди проросійськими листівками з рашистською символікою. Бойовики чомусь вирішили, що жителі українського міста Світлодарськ і села Луганське повинні зрадіти такому "привітанню".

Перед запуском снарядів з листівками окупант заявляє, що бойовики "звільнять" мирні українські населені пункти. Після цього він дає команду "вогонь". На відео можна побачити і кадри після "прильоту" снарядів. Вулиця усипана листівками, а здивовані люди навряд чи раді таким подарункам від окупантів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, як "русскій мир" "привітав" місто-герой Одесу з 9 травня. Мер міста показав наслідки ракетних ударів.

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