Усього поранення отримали 5 людей.

Російські загарбники обстріляли місто Вовчанськ у Харківській області, внаслідок чого постраждали працівники лікарні і перехожий.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Сьогодні ворог знову обстріляв міста Куп'янськ і Вовчанськ. Постраждали мирні люди", - повідомив голова ОВА.

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Зокрема, у Вовчанську внаслідок обстрілу поранення отримали 5 людей. Четверо з них (3 чоловіки і жінка) – працівники Центральної районної лікарні.

"У них діагностовано: вибухові та осколкові пошкодження", - зазначив Синєгубов.

Також поранення отримав перехожий 62-річний чоловік. Усім постраждалим надають усю необхідну допомогу.

Разом з тим, у Куп'янську внаслідок ракетного удару пошкоджено житловий будинок. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється.

Крім того, сьогодні в селі Протопопівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями.

Ситуація на Харківщині

На початку повномасштабної війни в Україні російські загарбники окупували значну частину Харківської області. Але у вересні область було майже звільнено від окупантів.

Після відступу окупанти продовжують завдавати ударів по містах області, руйнуючи інфраструктуру і житлові будинки.

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