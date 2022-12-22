Російські загарбники обстріляли місто Вовчанськ у Харківській області, внаслідок чого постраждали працівники лікарні і перехожий.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
"Сьогодні ворог знову обстріляв міста Куп'янськ і Вовчанськ. Постраждали мирні люди", - повідомив голова ОВА.
Зокрема, у Вовчанську внаслідок обстрілу поранення отримали 5 людей. Четверо з них (3 чоловіки і жінка) – працівники Центральної районної лікарні.
"У них діагностовано: вибухові та осколкові пошкодження", - зазначив Синєгубов.
Також поранення отримав перехожий 62-річний чоловік. Усім постраждалим надають усю необхідну допомогу.
Разом з тим, у Куп'янську внаслідок ракетного удару пошкоджено житловий будинок. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється.
Крім того, сьогодні в селі Протопопівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями.
Ситуація на Харківщині
На початку повномасштабної війни в Україні російські загарбники окупували значну частину Харківської області. Але у вересні область було майже звільнено від окупантів.
Після відступу окупанти продовжують завдавати ударів по містах області, руйнуючи інфраструктуру і житлові будинки.